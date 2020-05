Koroonakriis kui väikelinnade võimalus

Koroonaviiruse põhjustatud kriis tegelikult alles avab oma tõelist palet. Vähemalt praegu, 2020. aasta maikuu keskel paistab, et tervishoiukriis jäi kardetud kujul tulemata – meie meditsiinisüsteem sai hakkama. Aga tervishoiusüsteemi vastupidamise tagamiseks kehtestatud meetmed alles hakkavad meie majandusele märkimisväärset mõju avaldama.

Eesti on väga avatud majandusega riik, meie ettevõtted on tihedalt seotud partneritega nii lähiriikides kui üle maailma. See kehtib ka enamiku Viljandi suuremate ettevõtete kohta, kes on Eesti ühed eesrindlikumad eksportijad. Peame seega olema valmis, et kuigi koroonaviirus puudutas Viljandit ja Viljandimaad vähe, tabab saabuv majanduslangus meid samamoodi kui kõiki teisi.

KOHALIKE ETTEVÕTETE käekäigust oleneb omakorda see, kui palju laekub omavalitsuse kassasse maksuraha, mille eest teenuseid pakkuda ja investeeringuid teha. Esimesed maksutulu kahanemise märgid on juba näha. Kui märtsis laekus Viljandi linnale üksikisiku tulumaksu kahe nädalaga 8,4 protsenti planeeritust vähem, saab vahest igaüks aru, et plaane tuleb hakata ringi tegema.

Samas on riik andnud signaale, et planeeritud investeeringuid katki ei jäetaks, sest valitsus kavandab omavalitsuste toetamiseks mitmesuguseid meetmeid. Nii olemegi Viljandis edasi läinud kesklinna tänavate ja Vabaduse platsi ehituse, Järveotsa elamurajooni arendamise, Mängupesa lasteaiahoone remondi ning jalgpallihalli planeerimisega. Suure tõenäosusega õnnestub tänavu Tallinna tänavat veelgi edasi arendada. Proovime majandust mitte päris maha jahutada ning anname endast kõik, et asjad saaksid mõistusepäraselt tehtud. Kurioossel kombel on ehitada tegelikult praegu väga hea, sest pole suuri rahvahulki, kelle igapäevategevusi see häiriks.

Olgugi et ma pole riigi rahalise võimekuse kestmise suhtes sama optimistlik kui Toompeal olevad poliitikud, olen päris kindel, et saame käesolevaks aastaks planeeritud suuremad investeeringud tehtud, ilma et peaksime teistes valdkondades liiga palju lõivu maksma. See aga ei tähenda, et me ei peaks kriitilise pilguga üle vaatama, kust oleks võimalik kokku hoida. Esimesed sammud on selle poole juba astutud.

PRAEGUST KRIISI on palju võrreldud 2008. aastal alanud majandussurutisega. Nägin toonase kriisi lahendamist valitsuse tasemel otse sündmuste keskel. Mis eristab praegust olukorda 2008. ja 2009. aastast?

Kui siis teadsime, et majandus on üle kuumenenud, ning sellest tuli kulutusi kärpides ja struktuurseid muudatusi tehes piltlikult öeldes õhk välja lasta, siis praegu pole lahendused nii selged. Kindel on aga see, et kui see kriis läbi saab, pole maailm enam endine. Me avastame endid uuest reaalsusest ning mõistlik oleks sellega leppida ja eluga edasi minna. Peame tegema korrektuurid oma elukorralduses, võtma kaasa parimad teadmised ja vaatama tulevikku.

Kindlasti kaovad tööturult mõned töökohad ja asenduvad uutega. Minu arvates võiks Eesti olla siin teerajajaks, sest meil on hästi arenenud e-riik koos sinna kuuluvate teenuste ja võimalustega. Peaksime seda ära kasutama globaalses konkurentsis.