Ööpäevaga sai diagnoosi viis nakatunut. Viljandimaal on olukord endine

Eestis on kokku tehtud üle 66 000 COVID-19 esmase proovi.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1133 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast proovi, millest viis ehk 0,4 protsenti osutusid positiivseks. Viljandimaal on 12. märtsist tuvastatud 23 kroonviirusesse nakatunut ning viimased nädalad on see arv püsinud muutumatuna.