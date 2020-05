Viljandi haridus- ja kultuuriameti juht Jaak Raie rääkis, et linnavalitsus on koolidega kokku leppinud, et regulaarsele õppetööle naasevad vaid need õpilased, kes vajavad kontaktõpet ainete läbimiseks ja kooliaasta positiivse tulemusega lõpetamiseks. Ehkki täpset arvu pole veel teada, on selliseid õpilasi Raie andmetel üsna vähe, 10–15 protsenti kõigist õpilastest.