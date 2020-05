Villakandjast suvekuulutajate tulek

Lammaste jõudmine lossimägede nõlvadele on kahtlemata see sündmus, mille puhul võime rõõmsalt ohates tõdeda: suvi tuleb, lootuskiir süttib. Jalutajad saavad suu naerule, sest tagasi on need iga-aastased villakandjast suvekuulutajad, kes paitavad meeli nii viljandlastel endil kui ka nende külalistel.

Kohaliku muuseumi juhi Jaak Pihlaku ideest lambad linna tagasi tuua on saanud linna maine pärisosa. Siinsete lammaste üle on nalja visatud, neist on palju klippe filmitud ja pilte üles võetud, aga enim on nad lihtsalt kõigile rõõmu toonud. Nad on justkui tulnud meile näitama, et lihtsad ja loomulikud asjad siin maailmas on kõige köitvamad. Kui üks linn on loodud eriliseks, lihtsate, ent unustamatute asjade kokkusaamise kohaks, siis Viljandi on just see linn.