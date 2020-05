Sakala sammub Jakobsoni jälgedes

Sakala uudistejuht Marko Suurmägi jagas 2. mai Sakalas 1987. aastal Viljandi näidissovhoosi kartulipõllult saadud kogemusi («Põldu narrima»). Töötasin ise sama majandi Pärsti osakonna vanemagronoomina aastatel 1977–1982, seega on minu mälestused mõnevõrra vanemad. Ka tollal käisid sügiseti Pärstis kartuleid võtmas just Viljandi 5. keskkooli, praeguse Paalalinna kooli õpilased.

Hiljem selgus, et kaks vibalikku noormeest olid töötegemise asemel lepikusse putkanud. Maatükid tuli ümber jagada ning see kõik võttis omajagu aega. Nii ununes vaene Erich hoopis ja ta jäi pikaks ajaks kongi luku taha kükitama.

Erich Palmil jäi sellelt kartulipõllult meelde muidugi too kongis istumise seik ja aastaid hiljem meenutas ta seda mulle. Minule aga oli meelde jäänud see, et kaks ulakat poissi pidurdasid sel päeval meie töötegemist. Tänu lastega kaasas olnud õpetajatele püsis siiski kord, töö sai tehtud ja kartulikuhjad põlluservas kasvasid jõudsasti. Säärast talongijagamist, nagu Marko Suurmägi mäletab, nendel aastatel meie osakonnas polnud.

Eks ajaloo mäletamine olegi erinev ja valikuline ning mälestused alati subjektiivsed. Paljudel on ka põhikoolist väga kehvad mälestused, aga me ei torma selle peale põhikoole kinni panema.

LIIGUME AJAS veel kaugemale. 1965. aastal, kui olin Valtu kooli õpilane, käisime maikuus nädalakese kolhoosis kartuleid panemas. Ei mäleta, et õppetöö sellepärast oluliselt kannatanud oleks. Kodust olid kaasas korv ja nuga, sest suured mugulad tuli enne mahapanemist pooleks lõigata. Kolhoosnikud jälgisid hoolikalt, et keegi põllul koerust ei teeks. Muidugi oli see kõik mitu põlvkonda tagasi ja Marko Suurmäe meenutus 1987. aastast on samuti igati tõepärane.