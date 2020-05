Koroonaviirus on maailma majanduse segamini pööranud. Mõnele on see katastroof, teisel läheb äri hoopis ülesmäge. Eesti istikukasvatajad on sel kevadel kogenud erakordset müügiedu. Üks põhjus on see, et maakodus viibivad inimesed tahavad käed mullaseks teha. Teiseks aga pole saadud seekord käia ostureisidel Lätis, Leedus ja Poolas.