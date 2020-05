Tippsportlased tulevad treenima Karksi-Nuia

Ta oli Eesti ujumisliiduga ühendust võtnud ning sealt oli öeldud, et Tartumaa ujujad sooviksid Karksi-Nuias treenimise võimalust kasutada. «Tundub, et ujujaid tuleb siit ja sealt. Praegu panevad ujumisklubid punti kokku ja vaadatakse, millised on sõidukulud,» ütles Israel ja lisas, et sportlased tasuvad ujula kasutamise eest.