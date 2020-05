Viljandis oli riigieksamitest loobujaid väga vähe

Viljandi gümnaasiumis soovib direktor Ülle Matsini sõnul valdav osa õppijatest sooritada mõlemat eksamit. «See, et matemaatika eksamist loobumise võimalust mõningal määral siiski kasutati, oli eeldatav,» nentis ta. «Edasiõppimiseks kõik erialad selle eksami tulemust ei vaja.»

Matsini enda isiklik seisukoht on, et eesti keele riigieksam on meie keele ja kultuuri kestlikkuse seisukohast oluline. «See eksam hõlmab lisaks keelepädevusele ka laia üldpädevuste spektrit, mis annab eksamile juurde küpsuseksami mõõtme,» leidis ta.