Lambakasvataja ütlemist mööda on lammastel seal mõnus elu: jagub piisavalt varjualust ja söögipoolist. "Seal on puude varju palju. Ja selleks ajaks, kui suvel palavaks läheb, on neil kasukas selga tagasi kasvanud – see isoleerib sooja," rääkis Kiik. Lambad said paksust villakasukast lahti paar nädalat enne asumisele saatmist.