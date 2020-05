Kõik need vahepealsed aastad on Tammepõld olnud kaelast saati muusika sees. Oma näo otsingutel on ta proovinud luua nii eesti- kui ingliskeelset muusikat. Kuigi katsetuste käigus on ta eksinud ka lihtsakoelise popi radadele, võib öelda, et laias laastus on ta tulihingeline rokkar. Kõrvalseisja pilgule isegi selline autokraatliku frontman’i stereotüüp, aga olgem ausad, tugevad liidri omadused pole meelelahutusmaailmas mingi häbiasi.