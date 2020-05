Politsei otsib kolme mehe kelmuste ja varguste ohvreid

Kuna kohalikel uurijatel on alust arvata, et kinnipeetud mehed on samalaadseid tegusid toime pannud enamgi, kui on praegu teada, palutakse kõigil kannatanutel või inimestel, kel on nende suhtes mingeid pretensioone, võtta ühendust Viljandi politseinikega telefonidel 5345 7308, 433 8947 või 433 8977.