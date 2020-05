Kristo Galeta sai seitsme kuu pikkuse pausi järel taas kuuli tõugata

Terve talve on Galeta saanud treenida ülakeha ning mehe enda sõnul pole ta varem sedavõrd head füüsilises seisu olnudki. Tema sotsiaalmeediakontole laetud treeningvideotest on näha, kuidas ta surub lamades kolm korda järjest sirgetele kätele 190 kilo kaaluvat kangi ja seejärel kaks korda järjest 215-kilost kangi.

Paraku pole olümpia nimel treeniv sportlane saanud aprilli lõpust ka kangitreeningut teha, sest olümpiasportlastele seni avatud olnud kangisaal Tallinnas suleti. Sel nädalal loodab Galeta taas jõusaali pääseda. Õigemini on tegemist ühe kuuriga Kadriorus, kus on üsna vanad kangid ja hantlid, millega saab jõutreeningut teha.

Kuulitõukeringis hakkab Galeta nüüdsest taas käima, kuid esialgu on treeningud rahulikud, et vasakut jalga võimalikult vähe koormata. «Kaks päeva järjest teha ei saa, sest jalg jääb valusaks,» tunnistas ta.

Lähiajal pole ka võistluseid ees näha ning pole võimatu, et sel suvel Galetat võistlemas ei näegi. «Pean treeneriga aru pidama, aga minu eesmärk on tuleval aastal,» selgitas ta. Nimelt saab alates detsembrist hakata täitma olümpianormi. Galeta eesmärk on see ära täita varakevadel, et siis rahulikult Tokyo mängudeks valmistuda.