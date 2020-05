Samuti on rõõmustav uudis see, et arvukat kaupluste sulgemist pole Viljandis märgata. Käib ju koroonakriisiga käsikäes majanduskriis ning kui viiruse eest saab ennast peita, siis majanduskriis saab meid igalt poolt kätte. Selle valguses on julgustav teada, et Viljandi keskused elasid sulgemisperioodi esialgu üle. Võib nõustuda Home Gallery haldusjuhi Toomas Mädamürgi seisukohaga, et on vara majanduskriisist midagi arvata ning teine selline üleriigiline majanduse seismapanek annaks hävitava hoobi paljudele äridele.