Ühistransport kriisis ja pärast kriisi

ÜHEST KÜLJEST on arusaadav, et ükski ettevõte ei saa lõpmatuseni lasta linnade vahel tühje busse sõita. Tõenäoliselt ei taastu kunagine normaalsus pikka aega, kui üldse. Põhjuseks koos koroonaviirusega elamine ja sellest tulenev sotsiaalne distantseerumine: me ei tea, kas meie kõrval istub haige või terve inimene. Nii jääbki ühendus suuremate keskuste vahel ilmselt hõredamaks. Koore riisuvad siin kindlasti liinid, mis saavad riigieelarvest raha. Tallinna puhul rong ning Tartu ja Pärnu puhul mõned bussiliinid, mis on doteeritavad.

On üsna tõenäoline, et inimesed hakkavad tulevikuski ühissõiduki kasutamise asemel vaatama auto poole. Paljud võtavad ilmselt ette kaua edasi lükatud juhiloa tegemise ja soetavad isikliku auto. Majanduskriisist hoolimata on enda ja lähedaste tervis rahast kallim. Isikliku auto puhul teame, kellega kontakteerume, ja saame vajaduse korral kontakti üldse vältida. Ühissõidukis on see välistatud. Olukorda leevendaks see, kui maski kandmine tehtaks kohustuslikuks, nagu on Leedus ja mitmes teises Euroopa riigis. Täielikku kindlust see aga ei annaks.

Lugesin hiljuti lehest, et Lux Ekspress pöördus valitsuse poole taotlusega saada bussiliikluse käigushoidmiseks raha, olenemata sõitjate arvust. Vastus oli ette aimatav: tühje busse me kinni ei maksa, ühenduse täieliku katkemise korral paneb riik oma rahaga oma bussi käima. Meie maakonnas on sääraseks näiteks ühendus Karksi-Nuia ja Tallinna vahel. Hirmutamiseks tõi ettevõte välja, et muidu juhtub see, mis on Lätis: riik peab ise kõik kinni maksma. See polekski nii halb, eriti olukorras, kuhu oleme sattunud.

Kui Eestis on peaaegu kõik ühendused katkenud, siis Lätis on olukord hoopis teistsugune. On küll tehtud korrektiive, aga bussid siiski sõidavad. Ehk peakski riik siin inimestele abikäe ulatama ja ühenduste täieliku katkemise vältimiseks looma doteeritud liinid nagu meie lõunanaabritel? Praegune olukord kaug- ja rahvusvahelistel liinidel on ettevõttele risk ning seda riski tuleb veel pikalt arvesse võtta. Bussiühenduse rajamine ainult majanduslikust kasust lähtuvate erafirmade otsustele viibki meid aga olukorda, et Tallinna saab paar korda päevas rongiga.

ÜHISTRANSPORDI KORRALDUS nii Eestis kui ka Viljandimaal, samuti Viljandimaa ühistranspordikeskus vajaks taaskäivitust. Uuesti läbi mõtestamist muutunud maailmas. Praegu on seda lihtsam teha, sest eriolukorrast tulenevalt on liinide mahtu vähendatud ning sõitjad võtaksid muudatused hõlpsamini ja väiksema nurinaga vastu. Just nüüd oleks õige aeg vaadata nii linna kui maakonna bussigraafikuid selle pilguga, kas neid kõiki on ikka tulevikus vaja või ehk ajastada nende väljumised paremini.