Nädal tõi maakonda 22 uut töötut

Registreeritud töötuse määr oli pühapäevase seisuga kõrgeim Ida-Virumaal, 13,1 protsenti, ja madalaim Hiiumaal, 4,7 protsenti. Alates eriolukorra väljakuulutamisest on registreeritud töötus kasvanud kõigis maakondades. Viljandimaal on viimase nädalaga registreeritud 22 töötut ning töötute koguarv on kerkinud 1209 inimeselt 1231-le. Maakonna töötuse määr on 6,2 protsenti.