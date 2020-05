Viljandi muuseum, vana veetorn ja Kondase keskus avavad taas uksed, Sakala keskus ja noortetuba jäävad eriolukorra lõpuni suletuks

Pihlak kinnitas, et muuseumi fassaadi ehitustööd ligipääsu väljapanekute juurde ei takista. "Just praegu tegelemegi siin ukse ümbruse korrastamise ja turvamisega," lausus ta ning lisas, et lahtiolekuajad jäävad asutusel samasugused, kui need olid enne eriolukorra kehtestamist ehk siis pühapäeval ja esmaspäeval majja ei pääse. "Kui varem olime plaaninud suvehooajal muuseumi avatuna hoida seitsmel päeval nädalas, siis selle mõtte rikkus koroona küll ära."

Kondase keskuse kuraator-juhataja Mari Vallikivi ütles, et keskus avatakse 12. mail kriisiajaeelses olekus, kuid juba juuni alguses on kavas uusi väljapanekuid. "Kiire plaanide ümbertegemine pole meie praktikas tegelikult midagi uut. Ja igas kriisis on kindlasti ka midagi head. Nimelt olen saanud tegelda meie kunstikogu korrastamisega, et seda avalikuks muuta, ning uue kodulehekülje ehitamise ja e-poe avamise ettevalmistamisega," kõneles ta. "Kondase keskuse kevadised ja suvised näituse- ja ürituseplaanid on eriolukorra tõttu muutunud. Paul Kondase 120 aasta juubeli üritused on esialgu edasi lükatud sügisesse. Kolmest suvisest välisnäitusest on praegu kindel, et Berliinis ja Tel Avivis resideeruva kunstniku näitus lükkub järgmisesse aastasse. Helsingisse kohaletoodud tööd näitusele "Dorti ja lilli" ootavad kättesaamise võimalust ning Venemaalt tulema pidanud näitus ootab piiride avanemist. Nende välisnäituste ettevalmistamine on kestnud pikka aega ja loodame, et see ei ole olnud päris tühi töö."