Maanteeameti Viljandi büroo töötab broneeringute alusel

7. mail alustas maanteeamet kõikide kategooriate sõidukite juhtide eksamite vastuvõtmist. Alates eriolukorra algusest, 16. märtsist on ära jäänud 3079 sõidueksamit ning kõik need juhikandidaadid soovivad endale uut eksamiaega. Maanteeamet palub pressiteates mõistvat suhtumist ning lubab teha kõik endast oleneva, et kriisi ajal tekkinud olukorda võimalikult kiiresti lahendada. Teooriaeksamile saab registreeruda alates 18. maist maanteeameti e-teeninduses. Amet vaatab järjepidevalt kehtestatud meetmeid üle ja annab edasistest tegevustest teada.

Et büroodes osutatakse vaid hädavajalikke teenuseid, palub maanteeamet kasutada toimingute tegemiseks eelistatult e-teenindust ning tellida dokumendid postiga koju ja registreerimismärgid pakiautomaati. Kui mingil põhjusel on dokumendid siiski tellitud maanteeameti teenindusbüroosse, saadetakse need taotlejatele posti teel. Erandiks on digimeeriku kaardid, mis edastatakse tellijale ning mille täpsem üleandmine lepitakse iga kord eraldi kokku.