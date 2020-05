Eile algas looduskaitsekuu

Keskkonnaminister Rene Kokk ütles pressiteate vahendusel, et looduskaitse juubeliaasta on pühendatud elurikkusele ja seega võib peagi algava looduskaitsekuu motot laiendada, öeldes: märka ja tunne, mida armastad.

"Eestimaad asustab peale inimese vähemalt 40 000 elusolendit – looma, taime ja seent," rääkis minister. "Looduskaitsekuul anname juhiseid, kuidas elurikkust märgata ja paremini hoida. Eesmärk on ikka üks: tuua inimesi loodusele lähemale, aidata mõista ja lahti seletada seoseid meie keskkonnas ning vältida loodusest võõrandumist."

Keskkonnaametil on soov üle Eesti koguda kokku vähemalt 110 heategu Eesti loodusele. Lisaks tutvustab keskkonnaamet looduskaitsekuul lähemalt ka kuut rahvusparki imekaunite videotega, mis on valminud filmitegija Ants Tammiku käe all. Harivaid lühifilme näeb ETV2 keskkonnakuu programmis ja keskkonnaameti YouTube’i kanalil.