Sotsiaalminister tühistas ravimite väljakirjutamise ja müügi piirangud

"Ravimite varud nii hulgimüügis kui apteekides on paranenud," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. "See annab kindlust, et ravimite väljakirjutamise ja väljastamise piirangute lõpetamisel on ka võimaliku hetkelise suurenenud tarbimise korral ravimid Eestis kohapeal olemas ja inimestele kättesaadavad. Kindlasti jälgivad ravimiamet, müügiloa hoidjad ja hulgimüüjad olukorda ravimiturul ka edaspidi, et ravimeid jätkuks kõigile, kes neid vajavad."