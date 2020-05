Galerii. Linn täitus lillemere ja magusa koogilõhnaga

Sarnaselt teistele lillepoodidele kolis ka Maksimarketis tegutsev osaühingu Floreas Viljandi lillepood oma letiga kaubanduskeskuse ette värske õhu kätte. Sealse lillemüüja Ketty Kase sõnul on käed juba varahommikust saadik tööd täis olnud ning inimeste soovid on erinevad. "Roose, tulpe, ampleid ..." loetles ta ning keeras paberisse rulli järjekordse lillesülemi. "Hommikul üheksast saadik on olnud pidevalt saba."