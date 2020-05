Gümnasistid utsitavad öisesse Viljandisse orienteeruma

Viljandi gümnaasiumi õpilasesindus korraldab traditsioonilist gümnasistide nädalat juba seitsmendat korda. Tänavu on vaja aga arvesse võtta eriolukorra reegleid, mistõttu tuli korraldajatel leida lahendus, et traditsioon ka sel kevadel jätkuks.

"Eriolukorrast tingituna pidime üritusele leidma uue lahenduse, et rahvas omavahel kokku ei puutuks ning lasime ideed lendu. Nii sündiski mõte teha sel aastal orienteerumine – nagu ka nimi ütleb – öösel," kirjeldas mõttelendu üks öise orienteerumise korraldajatest Leene Lotta Lüdimois. "Kuna siiski on tegu öise üritusega, paneme noorematele, just alaealistele jooksjatele südamele, et raja läbimine toimuks siiski enne kella 23, nagu meie seadus ka ette näeb. Kindlasti peab ka kinni hoidma 2 + 2 reeglist."