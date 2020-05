Emadepäeva eel kondiitri silmade läbi: üleöö läks hullumajaks

Küsimuse peale, kui palju torte nad emadepäeva eel kahe päeva jooksul meisterdanud on, jäi Veldemann esialgu mõttesse. "Pole halli aimugi. Lett on pidevalt tühi," tõdes ta. Eile olevat ta kokku lugenud 60 torti. "Meie jaoks on see meeletu kogus," ütles Veldemann ja selgitas, et kuna iga tort on omanäoline ja käsitöö, siis jääb koguni abikätest puudu. "Hetkel tundub, et me ei jaksa nii palju pakkuda, kui soovitakse."