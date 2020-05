Ainja krossirajal sõidab tsiklite asemel kopp

“Väga lihtsalt öeldes: rada hakkab teistpidi käima,” vastas rada haldava mittetulundusühingu Karksi Tehnikaspordiklubi juhatuse liige Anti Kala. Pärimise peale mille jaoks see vajalik on, vastas ta: “Tahaks midagi värsket. Iga asi ammendub ja kaotab väärtust.”

Aga viis aastat hiljem löödigi nüüd ikkagi kopp maasse. “Toetajad olid ka poolt: teeme ära ja nii ta läks!” ütles Kala. Küsimusele, millal uut rada uudistama võib tulla, vastas Kala, et arvatavasti saab uhiuues kuues rada valmis järgmise nädala teises pooles. “Kopajuht on tasemel,” kiitis ta.

Küll aga toonitas Kala, et praeguses eriolukorras pole raja kasutamine siiski veel lubatud ning sõidunäljastel tuleb oodata infot, et roheline tuli on antud. “Alles mõnda aega tagasi ei tohtinud korraldada ühistreeninguid ja muid kogunemisi. Et see on avalik spordirajatis, siis otsustasime selle kinni hoida, siis pole pärast mingit näpuga näitamist krossisõitjate poole,” nentis ta.