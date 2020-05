Terviseamet: lähikontakte tuleks endiselt vältida, üritusi tuleks korraldada õues

Riskimaatriksi eesmärk on anda inimestele praktilisi nõuandeid mai- ja juunikuuks, et adekvaatselt hinnata piirangute leevendamise tingimustes planeeritavate kohtumiste terviseohutust ning rakendada vajalikke ennetusmeetmeid.

"Arvestades, et kevad on käes ja ilmad ilusad, soovitame eelistada üritusi ja tegevusi õues, sest riskirühmad on kinnistes ruumides suuremas ohus. COVID-19 nakkuse vältimisel on distantsi hoidmine väga oluline ning lähemal kui kaks meetrit ei tohiks võõrale inimesele üle 15 minuti olla," ütles terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht doktor Arkadi Popov.

Riskide hindamise juhendis on eraldi ohutasemed eri vanuses inimestele ja riskirühmadesse kuuluvatele inimestele sõltumata vanusest. Et kogunemistega kaasnevad ohud on välitingimustes ja siseruumides erinevad, siis on ka soovitused kogunemisi planeerivatele inimestele erinevad. Maatriks annab ka vastuse küsimusele, millal on otstarbekas kasutada maski.