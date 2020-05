Nädala number. 61 või 0

Eriti ohtralt oli selliseid juhtumeid Harju, Saare ja Viljandi maakonnas. Kahe esimesena mainitu puhul on see loogiline, Viljandimaa kohta aga head seletust ei ole. Kui uskuda Tartu ülikooli professori Ruth Kalda hüpoteesi, et maakohtades elavatel inimestel võis olla keeruline minna Viljandisse proovipunkti, tuleks vastata ka küsimusele, miks seda probleemi ei tekkinud Pärnu- või Virumaal.

Õigupoolest ei tea keegi, kas neil 61-l perearstilt diagnoosi saanud patsiendil ka COVID-19 oli. Märksa olulisem number, mida sellest nädalast meelde jätta, on 0. Just nii palju positiivseid analüüsivastuseid on siin olnud kahe nädala jooksul. See näitab, et oleme hästi hakkama saanud.