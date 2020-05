Väärikad saavad lõputunnistuse aktuse asemel postkastist

"Kui ülikoolides on põhiosa üle viidud e-õppesse, siis väärikatele seda siiski ei korralda," rääkis väärikate ülikooli eestvedaja Piret Aus. "Kahju, et lõpuaktus ära jääb. See oli plaanitud teisipäevaks, 12. maiks koos viimase loenguga. Nüüd saadame tunnistused koju."

"Eks mul tunded ole kahetised," lausus Aus. "Kevaditi on tore väärikatele silma vaadata ja soovida neile taas head suve ja seda, et nad liiguksid palju aias ning kasvataksid kapsaid ja lapselapsi. Olen mõnega nendest kas telefoni või e-kirja teel rääkinud. Kavatseme sügisel uuesti alustada ja kevadel ära jäänud teemad võtame sügisel järgi. On kurb, et me pole kokku saanud, kuid saame ju kõik aru, et tegu on kõige suurema riskirühmaga."