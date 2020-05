Teatripubliku lemmikud selguvad veebihääletusel 

"Ugalas on tavaks võtta igal kevadel eelmine teatrihooaeg kokku koos publikuga ehk selgitada küsitluse teel välja, kes olid möödunud hooajal publiku lemmikud," rääkis teatri turundus- ja avalike suhete juht Mari Nurk. "Selle juurde on kuulunud ka hooaja lõpu tähistamine koos publikuga, ent sel erilisel kevadel plaanime seda teha veidi teistmoodi. Auhinnad saavad publiku lemmikutele siiski kätte toimetatud."

Ugala 100. hooajal esietendus kaheksa lavastust. Suvel sai publik osa Andres Noormetsa lavastusest "Ruth". Juubelihooaja avas Rootsi kirjaniku Jonas Jonassoni esikromaanil põhinev "Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus", mille tõi lavale Ringo Ramul. Sellele järgnes koostöös Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia 13. lennuga valminud "Kuidas minust sai HAPKOMAH", mille lavastas Vallo Kirs. See lavastus põhineb samanimelisel raamatul, mille autor peidab end pseudonüümi HAPKOMAH taha. Novembris esietendusid kaks omanäolist lavastust: Andres Noormetsa ülevõllikomöödia "Lotomiljonärid" ning Liis Aedmaa ja Laura Kalle rohkete lauludega lavakava "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi". Jõulukuul tõi Oleg Titov väikeste teatrisõprade rõõmuks lavale tuntud muinasjutu "Tuhkatriinu". Seejärel esietendus Taago Tubina ootamatute pöörete ja pineva süžeega lavastus "Triller". Teatrikuul märtsis jõudis lavale kogu perele mõeldud krimilugu "Piruka magus põhi", mille lavastas Taavi Tõnisson.