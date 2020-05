Varastatud kämping müüdi omaniku teadmata maha

"Läksin üürimaja tagasi võtma ja vaatasin, et midagi puudu," ütles Kallikorm. "Siis sain aru, et üks kämping on puudu."

Kallikorm rääkis, et kämping haihtus oma kohalt ööl vastu neljapäeva ning naabrid olevat näinud, kuidas see veoauto peale tõsteti ja veoauto nelja tuule poole kadus. Reede hommikul tegi ta Facebookis üleskutse, et asjast teadjad temaga ühendust võtaksid. Selle peale võttis temaga ühendust just kämpingu ostnud inimene.