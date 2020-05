Teine maailmasõda räsis Viljandimaad tublisti

Sõjaajaloolane, Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak kinnitas, et 9. mai 1945 ei tähendanud Eestile vabanemist.

"Üks okupatsioon asendus teisega ja see oli meile hulga karmim, sest see hävitas nii Viljandimaal kui Eestis oluliselt rohkem kui kolm aastat kestnud Saksa okupatsioon," rääkis Pihlak. "Sakslased ajasid küll ornungit taga ja keerasid kruve koomale, aga nad ei tahtnud Eestit hävitada. Nõukogude okupatsioon tõi kaasa totaalse hävingu. Kui takkajärgi mõelda, on üldse ime, kuidas sellest lõpuks välja murda suudeti."