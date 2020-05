Politseile tõid palga- ja pensionipäevad tööd juurde

Linnas on viimaste päevade jooksul liikunud palju rahvast. Taimede ja istikute ost tundub olevat tipus ning riskirühma kuuluvad eakad tunglevad turul ja kaupluste parklates. Politseinikud panevad inimestele südamele, et eriolukord ei ole lõppenud ja kindlasti tuleb kinni pidada 2 + 2 reeglist. Ühtlasi palutakse selgitada eakatele lähedastele, et viirusega nakatumise oht ei ole veel möödunud. Kindlasti on võimalusi, kuidas ostud saaks sooritada kontaktita.