Kuidas on võimalik, et mõlemad ettevõtted tegid pakkumise, mille suurus oli 7260 eurot 96 senti, ning miks on suurtele teehooldusfirmadele esmapilgul rahaliselt väga pisikesena tunduva tolmutõrjetöölepingu saamine oluline, selgitab loosimisel kaotajaks jäänud aktsiaseltsi Eesti Teed Tartu piirkonna teemeister Ahto Karja.