Juhtkiri. Rahas pole küsimus

Seekordne majanduskriis küll ei alanud kinnisvarasektorist nagu eelmine, kuid on juba sinna jõudnud. Iseasi, kui ulatuslikeks selle tagajärjed lõpuks kujunevad. See, kui keegi saab arendusprojekti aasta võrra edasilükkumise tõttu ­uude koju plaanitust hiljem sisse kolida, pole ehk veel maailma lõpp, tunduvalt hullemad võivad mõjud olla aga ehitajatele, kelle töö ja palk aastaks katkevad.

Ajal, mil paljusid inimesi ähvardavad koondamised ja ettevõtted vaevlevad raskustes, suhtutakse uue kinnisvara soetamisse mõistagi ettevaatlikult. See võtab omakorda tuurid maha paljudel arendajatel, kes klientide leidmise pärast muretsevad. Ent on ka vastupidiseid näiteid. Nii räägib tuntud Viljandi kinnisvaraärimees Raul Alliksaar tänases Sakalas, kuidas ta kohe kolme maja ehitamise ette võtaks, kui ainult pangast laenu saaks. Alliksaar loodab sellele, et aasta pärast on ostuhuvilised turul tagasi, praegu lööb aga kriis ehituse hinna alla.