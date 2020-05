Kunstid ja ühiskond pärast pandeemiakriisi

Sellise ebakindluse ajal on vältimatult vajalik arutleda sotsiaalsete ja isiklike väärtuste üle. Samal ajal kui valitsustel ja erasektoril tuleb majanduse hoogustamiseks rahuldada kõige pakilisemaid vajadusi, peavad nad pikaajalises perspektiivis läbi mõtlema, mis toob edu ja mis mitte. Kuid majanduslik jõukus ei ole ainus näitaja ühiskonna edu ja heaolu mõõtmiseks ega ka suurim motivaator riigi valitsemisel. Peame seadma oma väärtused ja prioriteedid kooskõlla õiglase ja kaasava kogukonnaga, tagades juurdepääsu tõhusale ja konkurentsivõimelisele haridus- ja kultuurimudelile, mida peetakse silmas riigi kõrgeimal tasandil tehtavates otsustes. Oluline on meeles pidada, et ajaloo kõige arenenumad tsivilisatsioonid nagu Hiina, Egiptus, Kreeka ja Rooma seadsid need väärtused oma ühiskonna nurgakiviks.

Kui selle pandeemiakriisi ajal on miski ilmne ja selge, siis on see kunstide ja humanitaarteaduste ülisuur roll meie elus. Kliimamuutused, globaliseerumine ja digitaalne ühiskond pole enam valik – neist sõltub meie tulevik. Aga kuidas õigupoolest mõjutab kultuur meie laste haridust?

KESKENDUME KORRAKS olukorrale vahetult enne viiruse ilmnemist. Oleme sukeldunud nõndanimetatud neljandasse tööstusrevolutsiooni, kus tehis­intellekt, geneetika, robootika, biotehnoloogia ja algoritmid on uute ärimudelite väljatöötamise keskpunktis, määratledes uue viisi, kuidas me elame ja töötame. Ühiskonnas, kus domineerivad majanduse mõjuvõim, pidevad muutused ja iha kiire edu järele, kasvavad noored põlvkonnad puuduliku kunstiharidusega. Neil jääb vajaka haridusest, mis põhineb niisugustel väärtustel nagu eetika, kultuur, distsipliin ja visadus, mitmekesisus, ilu otsimine ... ja loovus.

Cambridge’i sõnaraamat defineerib loovust kui võimet toota originaalseid ja ebatavalisi ideid, luua midagi uut ja kujuteldavat. Loovus on originaalse, isikupärase mõtlemise sünonüüm. Loovusest on saanud uues töökontekstis üks nõutumaid voorusi ning pandeemiajärgsel ajastul asetleidvas taastumisprotsessis on just see äärmiselt oluline. Ettevõtted otsivad tootlikkust ja annet, olukorras, kus teave ja teadmised on suuresti masinate hallata, nõutakse töötajatelt järjest enam kujutlusvõimet ning võimet kombineerida teavet keerulistes ja muutuvates olukordades. Euroopa Komisjon on laiendanud oma hariduspoliitikat, toetades loodusteadusi, tehnoloogiat, inseneriteadusi ja matemaatikat tähistava akronüümi STEM ajakohastamist ­STEAM-iks, kus A tähistab kunste (arts), sealhulgas muusikaharidust. See on tähelepanuväärne kultuurihariduse vajalikkuse tunnistamine.

UURINGUD ON NÄIDANUD, et umbes 65 protsenti praegu kooliteed alustavatest lastest töötavad täiskasvanuna ametikohtadel, mida praegu olemaski pole. Viimase 20 aasta jooksul asetleidnud muutused on eriti ilmsed just kultuurivaldkonnas. Tehnoloogiliste võimaluste paljus, interneti ülikiire areng ja sotsiaalmeedia mõju on täielikult muutnud seda, kuidas me kultuuri ja meelelahutust loome ja tarbime.

Me elame globaalses ja väga mitmekesises maailmas ning kultuuritööstus peegeldab seda hästi. Kõrgharidusasutused peavad sellise maailmaga kohanema ning vaatama üle õppekavade sisu ja metoodika, et aidata üliõpilastel tulevikuks valmistuda. Tudengitel peab olema võimalikult suur õppimis- ja kohanemisvõime, et saavutada kultuuritööstuses edu.