«Ma ei kujuta küll ette, miks need aknad puruks peksti,» nentis Cheersi omanik Ahto Kalda. «Võib-olla sellepärast, et kuulutasime kolmapäeval oma Facebooki lehel välja, et avame reedel oma hoovi ja müüme seal õhtusel ajal burgereid.»