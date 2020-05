Eesti naiste võrkpallikoondise nurgaründaja, Viljandist pärit Kristiine Miilen sõlmis uueks hooajaks aastase lepingu Prantsusmaa kõrgliiga naiskonnaga Vandœuvre Nancy. Paljudele siinse kandi inimestele on see klubi juba tuttav: seal on mänginud ka teine Viljandist pärit Eesti koondislane Anu Ennok.