Lambad hooldavad lossimägede nõlvu neljandat hooaega ja teist hooaega on need osaühingule Caballero kuuluvad villakandjad, kes elavad külmal ajal Viljandi lähedal talus. Omanik Ahto Kiik ütles, et kui mingit suuremat põuda ega raskemaid ilmastikuolusid ei tule, jäävad lambad linna heina nosima sügise alguseni.