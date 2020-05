Kaanehind pole kuutasu

Nagu enamikul kvaliteetlehtedel moodustavad Saka­lalgi lõviosa lugejaskonnast tellijad ning üksiknumbrite müük poodides ja postkontorites (ka kioskites, kui need veel tegutsesid) on alati olnud kaduvväike. Nüüd, mil juhulugejad kolivad üha enam internetti, kahaneb jaemüügiosa veelgi. See tähendab, et järjest suurem osa jaemüügi püsikuludest tuleb ära jagada väiksema arvu müüdavate lehtede peale. Näiteks võtab kauplusse 10 või 40 lehe viimine täpselt sama palju tööaega ja autokütust, kuid neilt kogustelt teenitavate summade vahe on märkimisväärne.

Ühele eurole 39 senti otsa panna on mõistagi üsna järsk tõus, kuid tasub silmas pidada, et üksikmüügi hinda polnud Sakala ligi viis aastat muutnud. Nüüd viimaks ei jäänud muud üle, et kulusid kontrolli all hoida.

KA TELLIMISHIND kerkis selle aasta alguses 10,90 euroni kuu eest, kuid võttes arvesse mullust palkade ja pensionide tõusu, oli see hinnatõus pigem tagasihoidlik. Uus hind on 50 sendi võrra kõrgem kui pärast viimast hinnamuudatust 2018. aasta sügisel.

Sellegi tõusu põhjus peitub meie suurenenud kuludes. Kõige tugevamalt mõjutab Sakalat Eesti Posti lehtede kojukande hinnatõus, mis kipub viimasel ajal jääma 10 protsendi kanti aastas.

Kindlasti on märksa mõistlikum leht kauplusest ostmise asemel endale koju tellida ja saada sellega ligipääs ka kogu meie veebisisule. Reklaami vähenemise tõttu oleme küll pidanud paberlehe mahtu kriisi ajal mõnevõrra kärpima, kuid õnneks mitte nii palju, kui näis algul vajalik. Selle eest oleme veebis pakkunud märksa rohkem sisu, töötades kas või öösel, et eluliselt vajalik info lugejatele kättesaadavaks teha. Õnneks mõistavad lugejad, kui tähtis on saada kiiret, usaldusväärset ja olulist teavet, eriti kriisi ajal nagu praegu, ning internetis lendas meie loetavus rekordtasemele.