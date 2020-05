Juhtkiri. Peatuses kehtib peatumiskeeld

Seda, et Viljandi kesklinna ehituse ajal turu ümbruses liikluses tõrkeid tekib, võis üsna kindlalt väita juba enne, kui Vabaduse platsi ümbrus töödeks kinni pandi. Mõneks ajaks jäid mured vaka alla vaid seetõttu, et inimesed käitusid eriolukorra alguses hillitsetult, ei sõitnud eriti ringi ega tormanud turule. Nüüd, kui nakatunute arv väheneb ning kätte on jõudnud ilusad ilmad ja istutushooaeg, näevad turuplats ning seda ümbritsevad tänavad välja nagu vanal heal ajal, mil viiruste ravimiseks piisas hanerasvast ja viinasokkidest.