Eriolukord viib pärimusmuusika aidast kohviku

Aida kohvik, logistikafirma Ants Viljandi ja mööbliettevõte Kase Furniture on töötukassa teatel praegu need kolm ettevõtet, kes on Viljandimaal teada andnud kollektiivsest koondamisest. Nemad kõik kavatsevad koju saata vähemalt kümme töötajat.