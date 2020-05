Gümnasistide nädal tuleb sel aastal eriolukorra reegleid järgides

Gümnasistide nädala peakorraldaja ja gümnaasiumi õpilasesinduse president Kristiina Uus sõnas pressiteate vahendusel, et õpilasesindus kutsub inimesi üles rõõmu tundma liikumisest ning tähele panema ümbritsevat, kuid seda järgides eriolukorra reegleid.

Tuleval esmaspäeval, 11. mail on pressiteate järgi võimalik alates kella 18 osaleda järjekorras seitsmendas öö-orienteerumises. Seekord on rada avatud kogu öö ning sel aastal ei peeta korraldajate kinnitusel ka ajalist arvestust. "Põhieesmärk on saada koduseinte vahelt välja ning panna end füüsiliselt ja teadmiste poolest proovile," lisatakse teates. Registreerimine ning rajakaardi ja vastuste lehe edastamine käib elektrooniliselt.