Politsei hoiab endiselt 2 + 2 reegli täitmisel silma peal

Tellijale

Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass sõnas, et võrreldes eelmise kuu sama ajaga seekord eraldi valvet sularahaautomaatide juurde välja ei pandud, kuid patrullidele on antud korraldus reeglitest kinnipidamist jälgida. "Päevakäskudes on korraldus, et patrullid sõidavad ringi, vaatavad erinevaid kohti ja hoiavad rahva teadlikkust üleval," ütles ta.