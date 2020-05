Elroni asendusbussis peab vahel 2 + 2 hoidmise asemel püstigi seisma

Raudtee remondi tõttu sõidutatakse inimesi bussidega, kus tihtipeale pole ruumi 2 + 2 reeglit järgida. Pilt on tehtud läinud pühapäeval kell 17.51 Viljandist väljunud Elroni asendusbussis.

Teisipäeval leevendusmeetmeid selgitades rõhutas peaminister Jüri Ratas korduvalt, et need on võimalikud vaid juhul, kui peetakse kinni 2 + 2 reeglist ja tagatakse desovahendite kättesaadavus. Riigifirma Elron asendusbussides pole nendest nõuetest kinnipidamine ka parima tahtmise korral sageli võimalik.