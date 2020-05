Tellijale

Valitsusliikmete seisukohad on olnud kaitsemaski suhtes erinevad. Ilmselt enim furoori on tekitanud riigihalduse minister Jaak Aab, kes käis välja mõtte, et maskid peaksid olema kinnistes avalikes ruumides, näiteks poes, kohustuslikud. Peaminister Jüri Ratas on seevastu korduvalt leidnud, et maskist võiks ilma käsuta saada sotsiaalne norm, ning sama on öelnud Eesti niinimetatud esiviroloog Irja Lutsar. Samas on paljud maailma spetsialistid ja terviseorganisatsioonid seisukohal, et maskikandmisest erilist tolku pole.