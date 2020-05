Tellijale

Karksi-Nuiast pärit 32-aastane Hunt andis sel nädalal kohtumisel USA ajakirjanikega mõista, et on rahul sellega, kuidas tema karjäär on edenenud, ning loodab seda veel paremaks muuta. New Orleans Saints, millega ta ühines, kuulub NFL-i paremate klubide sekka. Mullu kogus meeskond põhihooajal 13 võitu ja kolm kaotust. Poolehoidjad hellitasid ka üldvõidumõtet, kuid selleni siiski ei jõutud.