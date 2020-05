Tellijale

Kui esialgu hoidis rahvast vaos põhjendatud hirm, siis mida päev edasi, seda tuimemalt suhtutakse lõpututesse manitseva retoorikaga koroonalugudesse. Et Eesti uute nakatunute arv on viimastel ööpäevadel olnud ühekohaline, näivad valitsuse põhjendused piirangute hoidmiseks rahvale üha jaburamad. Jah, meie aju saab aru, et küllap on neid vaja, kuid südamel on kannatus katkemas.