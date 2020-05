Tellijale

Jah, traditsioon on traditsioon. Aga 90 võistlust näinud suurjooks, mis varemgi pole alati töörahva pühal olnud, ei kao ka praeguse viirusepuhangu tõttu kuskile. Ja ring, mis sedapuhku järvele peale tehti, polnud ju võistlus niikuinii. Kui olud tõesti võimaldavad tänavu üksteisega mõõtu võtta ja protokolli koostada, tehakse seda 1. augustil, võimalik ka, et kunagi hiljem. Isikliku teetähise kirjasaamiseks võinuks aga startida kell 11, 18 või 22. Sajad inimesed seda ka tegid ning terve reedese päeva oli Viljandi järve terviserada saginat täis. See näitab, kui suur elujõud sellel jooksul on.