Tellijale

Kõige vähem paiksena püsivad eriolukorra ajal Harju ja Tartu maakonna elanikud. Viljandi maakonna elanikud on liikuvuselt Eesti keskmiste hulgas. Üle poole viljandimaalastest on püsinud enamasti kodus. Viimaste andmete kohaselt läks kõige rohkem maakonna elanikke liikvele neljapäeval, 30. aprillil: siis liikusid alates eriolukorra kehtestamisest esimest korda ringi enam kui pooled viljandimaalased. Kui enne eriolukorra kehtestamist läbisid viljandimaalased päevas keskmiselt 32 kilomeetrit, siis hiljem on see maa kahanenud kolmandiku võrra.