Olustvere jätab ära sügisese künnivõistluse ja hoidisemessi

Kooli õppetalu juhataja ja sügisese ürituse peakorraldaja Riho Kala sõnul teatasid mitme riigi esindajad, et ei saa viirusepuhangu tõttu künnivõistlusel osaleda. "15 riigi esindused oleksid tulnud, aga kuna olukord on selline, siis otsustasime sel sügisel võistluse vahele jätta, et võistlejatelgi oleks tulemata jääda lihtsam."

Hoidisemess, mis on seni olnud rahvusvahelise künnivõistlusega samal ajal, jääb tänavu samuti vahele, sest korraldaja sõnul on see rahvarohke üritus. Viimastel kordadel on seal käinud rohkem kui kaks tuhat huvilist. "Suurem osa meie külastajaist on üle viiekümne, hoidiste degusteerimisel ollakse tihedalt koos ning et hirme vähendad, jätame ka toiduainete messi tänavu vahele, " lausus Kala ning toonitas nii korraldajate, kauplejate kui külaliste turvatunde säilitamise vajadust.