Viljandi loomade varjupaiga juhataja Siiri Mängli nentis, et varjupaigas käib elu eriolukorraski samas rütmis nagu ikka ning eeltöö teinud inimesed saavad sealt looma kätte. Positiivne on aga see, et Eesti varjupaikades on praegu loomi vähe.