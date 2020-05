Gümnasistidel on ka sel aastal plaanis prügijooks

Õpilasesinduse president Kristiina Uus ütles, et kui kooli juhtkonnalt saadakse nõusolek, tuleb prügijooks 13. mail. "See näeks välja niimoodi, et inimesed ise valivad piirkonna ja käivad selle läbi. Meie poolt on koht, kuhu prügi tuua, et meil oleks asjast ülevaade. Inimesed saavad pilte üles laadida ja võimalik, et hiljem anname ka pisikesed meened."

Selleks et prügistatud paigad puhtaks teha, on õpilasesindus palunud sotsiaalmeedias nendest teada anda. "Prügi on meil ikka. Isegi siin eriolukorra ajal tahaks, et kõik oleks puhas. Kui inimesed on näinud, kus hakkab prügi eriti silma, siis ootame väga, et nad annaks sellest teada," lausus Uus.

Leitud kohtadest saab teada anda Viljandi gümnaasiumi õpilasesinduse Facebooki lehe postkasti või üleskutsepostituse kommentaariumi.

Uus selgitas, et prügikoristusjooks tähendabki seda, et mingis kindlas piirkonnas joostakse ringi ning kui prügi märgatakse, pistetakse see kotti ja toimetatakse sinna, kuhu see käib. Möödunud aastal korraldati seda esimest korda ja tema sõnutsi läks väga hästi. "Meil oli kõvasti rohkem osalejaid, kui olime plaaninud, üle 100. Ette olid antud kindlad rajad ja igal rajal oli oma juht, teiste seas näiteks Kaspar Taimsoo ja Karl Robert Saaremäe. Ka president oli kohal."